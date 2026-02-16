На Кіровоградщині затопило притулок для тварин: у вольєрах заблоковано майже 200 собак (фото)

Затоплений притулок / © скрін з відео

У Кропивницькому сильні дощі та раптове потепління призвели до затоплення притулку для тварин. У вольєрах наразі залишаються майже 200 собак, а вода вже підступає до приміщень закладу.

Про це повідомила волонтерська організація «Щасливий пес» у Facebook.

За словами зоозахисників, вода з лісових масивів та навколишніх територій залила вольєри в притулку для тварин в Кропивницькому. У деяких секціях рівень води піднявся настільки, що підтопило навіть будки для собак. Дістатися віддалених вольєрів, щоб нагодувати тварин, зараз можливо лише через поля, і перевезти корм за допомогою тачки майже нереально.

Волонтери зазначають, що різке потепління створило загрозу повного затоплення притулку: вода вже підступає до дверей будівлі, а всередині приміщення з’являється цвіль і воно частково руйнується. Існує ризик, що найближчим часом підтопить і кімнати, де утримують тварин з інвалідністю.

Працівники закладу повідомляють, що якщо рівень води продовжить підніматися, їм доведеться відчиняти вольєри.Водночас вони наголошують, що за понад десять років роботи притулок майже не отримав допомоги від міської влади і весь догляд за територією здійснюється власним коштом.

Зооволонтери вже звернулися по підтримку до Головного управління ДСНС України у Кіровоградській області з проханням надати насоси для відкачування води, адже працівники не можуть дістатися до частини території.

Керівництво притулку також звернулося до Кропивницької міської ради з проханням допомогти технікою для відкачування води, а також з вивезенням сміття, забезпеченням піддонів і дощок для підняття підлоги у вольєрах та новими будками для собак.

