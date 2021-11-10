"На кисневій підтримці, важкі й інтубовані": на Волині немовлята після хрестин потрапляють до лікарні з COVID-19

"На кисневій підтримці, важкі й інтубовані": на Волині немовлята після хрестин потрапляють до лікарні з COVID-19

У інфекційній лікарні з коронавірусом перебувають 26 дітей, серед них немовлята.

У Волинській обласній немовлята на хрестинах і після відвідин родичів підхоплюють коронавірус і опиняються у лікарні.

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Про це повідомляють "Волинські новини".

Як повідомила виконувачка обов’язків керівника Волинської обласної інфекційної лікарні Галина Морочковська, в інфекційній лікарні нині коронавірус лікують або перебувають з підозрою 26 дітей.

З них 15 мають позитивний тест на коронавірус, решта – з підозрою.10 дітей, які перебувають на лікуванні, мають вік – до року. Найменшому пацієнту всього лише 8 днів.



В Волинській обласній дитячій лікарні є такі малюки з коронавірусною інфекцією, яким буквально декілька тижнів.



"У нас є діти, яким 14 днів, 18 днів і які перебувають в реанімації. Ми виписуємо здорову дитину після народження, приходять родичі, роблять хрестини і вони до нас їдуть вже з підхопленим ковідом, всі на кисневій підтримці є й важкі, інтубовані", – розповіла очільниця обласного медичного об’єднання захисту материнства і дитинства Ірина Горавська.

Нагадаємо, що в обласному перинатальному центрі в Івано-Франківську 9 листопада померла 35-річна вагітна жінка, у якої діагностували коронавірус. Медикам вдалось за допомогою кесаревого розтину врятувати немовля, зараз дитина у тяжкому стані.

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