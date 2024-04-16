На Київщині 5 підлітків, серед яких були школярі, заманили та зґвалтували дівчинку: моторошні подробиці

У Київській області судили 5 підлітків через групове зґвалтування малолітньої дівчини. Серед підозрюваних - дорослий хлопець, студентка 1 курсу училища, яка має на утриманні дитину, учень 9 класу та дві учениці 8 і 9 класів.

Про це йдеться у вироку Васильківського міськрайонного суду Київської області.

Підлітки жорстоко зґвалтували дівчинку

За даними суду, 15 травня 2023 року підозрювані запросили в гості малолітню (особа яка не досягла 14-річного віку - ред.) дівчинку. Там вони спочатку споїли її, а потім здійснили групове зґвалтування.

Підлітки роздягнули дівчину, закрили їй рот рушником, а один із підсудних зґвалтував її. Все це вони знімали на камеру. Після цього кривдники змушували потерпілу мовчати про злочин.

Матеріали суду

Що розповіла потерпіла

На суді потерпіла дівчинка розповіла, що подруга запропонувала їй заночувати у неї. Спочатку мати їй заборонила це робити, але згодом таки дозволила. Того дня до її подруги прийшли інші підлітки, які переконали її випити алкоголь. Після цього її жорстоко зґвалтували та знімали все на відео. Дівчинка додала, що не казала про це матері, проте вона сама про все дізналась.

Родичам дівчинки показали відео насильства, підозрювані усе заперечували

Мати малолітньої дитини на суді розповіла, що її донька ніколи не пила алкоголю. Іноді вона ночувала у подруги, а подруга перебувала у неї. Згодом їй розповіли про групове зґвалтування доньки і вона звернулась до поліції.

Сестра потерпілої та інша дівчинка розповіли, що їм надіслали відео, на якому учень 9 класу знущається над потерпілою, а інші у цей час четверо інших фігурантів тримають школярку.

Підозрювані на суді заявили, що нібито вони не знущались з дівчинки. Проте у поліції був моторошний відеозапис того, як підлітки знущались із потерпілої. На кадрах видно, як підозрювані глумляться над дівчинкою, а студентка 1 курсу училища, яка виховує дитину, вигукує: "Я всєгда так з Льошею дєлаю".

Вирок суду

Суд визнав усіх учасників події винними, їх засудили до:

Повнолітнього хлопця покарали на 10 років позбавлення волі, проте він перебував на іспитовому терміні через інший злочин, а тому - він 15 років проведе у в'язниці.

Учня 9 класу засудили до 10 років позбавлення волі.

Студентку училища - до 10 років позбавлення волі.

Учениць 8 та 9 класів - до 10 років позбавлення волі.

Усіх засуджених також внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, на Одещині чоловік затягнув до занедбаної землянки хлопчика і зґвалтував.

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