На Київщині аварійні бригади енергетиків переведені у посилений режим: що сталося

У КМДА закликали мешканців області не перевантажувати мережу під час похолодання.

На Київщині аварійні бригади ДТЕК переведені в посилений режим через ймовірні аварії на електромережах, оскільки в області очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації.

У КМДА закликали мешканців області не перевантажувати мережу та не вмикати всі елетроприлади після того, як дали світло. Такі заходи допоможуть знизити ризики аварій.



"Аварійні бригади ДТЕК Київські регіональні мережі переведені в посилений режим та працюють 24/7, аби вчасно усувати можливі аварії. Закликаємо жителів Київської області не перевантажувати мережу під час похолодання. Після того, як з’явилось світло, вмикайте електроприлади по черзі. Це допоможе уникнути аварій", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Укргідрометцентру, 6 січня в регіоні очікується погіршення погоди - прогнозується дощ із переходом в мокрий сніг, ожеледиця, місцями пориви вітру до 20 м/с та суттєве зниження температури.

Відключення світла в Україні

За інформацією ДТЕК, у Києві та Київській області 5 січня діють стабілізаційні відключення світла за графіками. Зауважимо, що у Київській області діє оновлений графік відключень, який складається з трьох категорій.

Тим часом голова правління асоціації "Нафта і Газ України", експерт з питань енергетики Андрій Закревський заявив, що масовані російські ракетні удари та атаки безпілотників по об’єктах енергетичної інфраструктури в Україні вже не можуть призвести до повного блекауту.

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