На Київщині благодійники передали молодим спортсменам екіпіровку для тренувань

Атлети і тренери з вільної, греко-римської та жіночої боротьби отримали екіпіровку від Асоціації спортивної боротьби Київської області, благодійного фонду Unity Foundation та Unity Sport.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Асоціації спортивної боротьби Київської області Малхаз Папіашвілі та опублікував короткий відеозвіт.

«Спільними зусиллями для підтримки борців! Асоціація спортивної боротьби Київської області спільно з благодійним фондом UnityFoundation і Unity Sport зробили чудовий внесок у підтримку борців та тренерів», – написав він.

За словами Папіашвілі, тренери та атлети отримали 70 комплектів спортивної екіпіровки.

«Відкриваємо нові можливості для розвитку та досягнень в цих видах спорту. Дякую тим, хто долучився!», – підсумував голова Асоціації спортивної боротьби Київської області.

Нагадаємо, що в Київській області регулярно проводяться змагання зі спортивної боротьби на національному рівні. Причиною цієї тенденції є активність місцевих спортивних об’єднань, благодійників та меценатів, які систематично займаються розвитком спорту.

Зокрема, місто Біла Церква з року в рік проводить Відкриті чемпіонати України з боротьби. У жовтні 2023 року місто прийняло Відкритий чемпіонат пам’яті видатних тренерів та на честь Героїв і Захисників України. Тоді у змаганнях взяли участь близько 500 атлетів, а під час урочистої частини відбулося нагородження Ірини Коляденко, яка представлятиме Україну на Олімпійських Іграх у 2024 році.

У грудні 2022 року в Білій Церкві був проведений Кубок України з вільної боротьби. В межах спортивного заходу Малхаз Папіашвілі надав 450 тисяч гривень на створення призового фонду для переможців та їхніх тренерів.