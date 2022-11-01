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На Київщині близько 20 тис. мешканців залишаються без електрики - ОВА

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На Київщині близько 20 тис. мешканців залишаються без електрики - ОВА

Фото: УНІАН

В області також почалися планові відключення світла.

Станом на ранок 1 листопада у Київькій області близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Крім того, о 6:15 ранку в регіоні почалися планові стабілізаційні вимкнення. Кулеба висловив сподівання, що протягоьм дня фахівці зможуть повернути світло у домівки усім мешканцям області.

"Наші енергетики працюють цілодобово та роблять неймовірне. Я вдячний мешканцям області за розуміння та за те, що тримають енергетичний фронт", - йдеться у повідомленні керівника Київщини. 

Ракетний удар по Київщині 31 жовтня

Під час масштабної повітряної тривоги в ОВА повідомили про роботу сил ППО. Своєю чергою, київський мер Віталій Кличко заявив про вибухи в столиці. У результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури частину міста знеструмлено.

Зголом в ОВА повідомили, що внаслідок ударів в області постраждали дві людини, одна з них перебуває у важкому стані. Крім того, є пошкодження приватних будівель. Також частина регіону залишилася без світла. 

ДТЕК Київські електромережі повідомили про екстрені відключення світла. У столиці понад 350 тис. абонентів залишилися без світла, а 80% мешканців - без води. До вечора понеділка у квартири киян вдалося повернути і водопосачання, і електрику. 

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Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
114
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