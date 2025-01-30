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На Київщині через сварку під час застілля чоловік підірвав гранату: деталі від поліції

На Київщині через сварку під час застілля чоловік підірвав гранату: деталі від поліції

На Київщині чоловік кинув гранату у двір знайомого після сварки / Фото ілюстративне / Фото: УНІАН

Фігуранту загрожує до семи років ув’язнення.

У Бориспільському районі Київської області чоловік після конфлікту зі знайомим кинув гранату у подвір’я його будинку.

Про це повідомила поліція Київщини.

До правоохоронців звернувся 36-річний місцевий мешканець, який повідомив про вибух на території свого домоволодіння.

Поліцейські встановили, що напередодні компанія чоловіків розпивала алкоголь у гаражному приміщенні. Під час застілля між двома знайомими виник конфлікт. Згодом 35-річний фігурант прийшов до будинку потерпілого та кинув гранату у подвір’я.

Внаслідок вибуху було пошкоджено вікно будинку та паркан, але потерпілих, на щастя, немає.

Слідчі  повідомили чоловіку про підозру за фактом хуліганства.

Нагадаємо, у Василькові Київської області у вівторок, 28 січня, 33-річний зловмисник кілька разів ударив 50-річного священнослужителя гайковим ключем.

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