На Київщині, Чернігівщині та Сумщині Укравтодор очистив близько 200 км доріг та звів 6 переправ

На Київщині, Чернігівщині та Сумщині Укравтодор очистив близько 200 км доріг та звів 6 переправ

звільнених від окупантів Київській, Сумській і Чернігівській областях очищено близько 200 км доріг різних форм власності та забезпечено проїзд 6 мостами.

Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору.

“Укравтодор спільно з волонтерами та комунальними організаціями допомагає навести лад на всій мережі доріг України”, - сказано у повідомленні на Facebook-сторінці відомства.

Так, на Київщині очищено 90% траси М-06 Київ – Чоп, котру російські загарбники перетворили на цвинтар знищеної техніки, відкрито рух переправою на дорозі Р-02 у селі Катюжанка та розпочато прибирання дороги М-07 Київ - Ковель.

Також відновлене сполучення Ірпеня, Бучі й Ворзеля зі столицею тимчасовою переправою в Романівці на трасі Р-30, а у самому місті Ірпінь очищено 99 кілометрів вулиць.

“Вже найближчим часом почнемо прибирати вулиці Бучі, Гостомеля, Макарова та Бородянки. Очікуємо завершення розмінування”, - зазначили в Укравтодорі.

На Чернігівщині дорожники забезпечили проїзд біля двох зруйнованих мостів на дорозі Р-83 та на дорозі Н-28 Чернігів – Городня – Сеньківка.

Розпочинаємо влаштування тимчасових переправ на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів біля сіл Смолин та Якубівка та генеральне прибирання основного маршруту з Чернігова до столиці – траси М-01 Київ – Чернігів.

“На черзі — очищення автошляху Н-27 Чернігів – Мена – Сосниця – Грем'яч біля села Киселівка”, - повідомили у відомстві.

На звільненій від окупантів території Сумщини стартувало очищення траси Н-12 Суми - Полтава, очищено 7 кілометрів дороги Н-07 Київ - Суми - Юнаківка.

Наступні дороги, де розпочнуть прибирання: Р-44, Р-45 і Р-61.

“Ми координуємося із ЗСУ, тому щойно буде проведено розмінування — почнемо працювати на нових маршрутах”, - наголосили в Укравтодорі.

У відомстві також нагадали, що загальна протяжність доріг, котрі постраждали через війну, становить близько 23 тисяч кілометрів. Знищено близько 300 штучних споруд.