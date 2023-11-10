На Київщині чиновник відмовився від мобілізації: як його покарали

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

У Київській області працівник соцзахисту відмовився від мобілізації. За це його засудили до іспитового терміну.

Про це йдеться у вироку Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області.

За даними суду, чоловік працює в Переяслав-Хмельницькому відділі соціального захисту управління соціального захисту Бориспільської районної військової адміністрації. Він у вересні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії, проте чиновник відмовився брати повістку.

На суді чоловік провину визнав. Він уклав угоду зі слідством.

Суд визнав посадовця винним за ст. 336 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на іспитовий.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Закарпатті водій відмовився від мобілізації через матір із 2 групою інвалідності.

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