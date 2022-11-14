У Харківській області на мінах підірвалися енергетики і ще троє мирних жителів: відео

На Харківщині за день сталося два нещасних випадки.

Сьогодні, 14 листопада, поблизу села Безруки Харківської області на міні підірвалася автовежа із працівниками "Харківобленерго", енергетикам дивом вдалося вижити.

Про це повідомив начальника Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За попередньою інформацією, загиблих серед РЕМівців немає.

"Слава Богу, що диво врятувало хлопцям життя", - зазначив він.

Ще один нещасний випадок сьогодні стався у селі Цупівка Харківської області. Там на міні підірвалися троє цивільних. Їх госпіталізували.

Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні у с. Цупівка Дергачівської громади вибухнули на міні 3 чоловіків, які косили траву біля залізничної станції. Постраждалих госпіталізовано", - розповів він.

За словами Синєгубова, деокуповані території Харківської області одні з найзамінованіших. Щодня через міни страждають мирні жителі. Він закликав мешканців області бути обережними, а також попросив уникати узбіччя та лісосмуги.

Розмінування в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії спеціалісти вже знешкодили в Україні 274 тисячі вибухонебезпечних предметів. За даними надзвичайників, за цей період обстежено та очищено від вибухонебезпечних предметів близько 74 тисячі гектарів території України.

3 червня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за даними Міністерства внутрішніх справ, понад 30 млн гектарів території України потребують розмінування.

Верховна Рада ухвалила закон, який надає Нацгвардії можливість здійснювати розмінування.

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