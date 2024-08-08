На Київщині чоловік написав заяву про відмову від мобілізації, бо він "свідок Єгови": чим все закінчилось

У Київській області до 3 років позбавлення волі засудили 39-річного чоловіка, який відмовився отримувати повістку. На суді він заявив, що відмовився від мобілізації, бо належить до "Свідків Єгови".

Про це йдеться у вироку Ірпінського районного суду Київської області.

За даними суду, 26 січня 2023 року чоловіку намагались вручити повістку, проте він категорично відмовився її отримувати. Також він не прийшов до ТЦК.

На суді чоловік провину заперечив та заявив, що не може "брати до рук зброї, бо він є "свідком Єгови".

Приналежність чоловіка до релігійної громади підтвердили також і свідки.

Суд також проаналізував матеріали справи, зокрема документ, що чоловік "відмовився від отримання повістки та заявив, що відмовляється від призову, мотивуючи це тим, що він: має релігійні погляди, що забороняють бути військовим; через хворобу дітей; через зайнятість у ФОП, виконання контрактів".

Суд проаналізував матеріали справи та особу підсудного та встановив, що чоловік ухиляється від мобілізації.

"Підсудний, маючи вік 39 років та будучи військовозобов`язаним та придатним до військової служби, призивався не на строкову військову службу, яку можливо замінити на альтернативну, а був призваний на військову службу в Збройні сили України за мобілізацією, оскільки в Україні з 24.02.2024 оголошено воєнний стан та загальна мобілізація. Можливості заміни в означений спосіб військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період Закон України "Про альтернативну (невійськову) службу" не передбачає", - йдеться у матеріалах справи.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, на Волині чоловік отримав повістку і написав відмову від мобілізації.

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