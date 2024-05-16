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Чоловік з Київщини отримав повістку і кілька місяців ховався від мобілізації: чим це закінчилось

Чоловік з Київщини отримав повістку і кілька місяців ховався від мобілізації: чим це закінчилось

Мобілізація в Україні 2024. Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

На суді чоловік підтвердив, що не хоче служити в армії.

У Київській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте від лютого 2024 року переховувався від ТЦК. 

Про це йдеться у вироку Згурівського районного суду Київської області від 8 травня 2024 року. 

За даними суду, чоловік ще від 1993 року був зарахований в запас за військово-обліковою спеціальністю монтер колійних робіт та в подальшому перебував на військовому обліку. 2023 року ВЛК визнала його придатним до служби в армії. У лютому 2024 року йому дали повістку, проте чоловік ухилився від мобілізації. 

На суді житель Київщини провину визнав та розкаявся. Він підтвердив, що у "визначений час він до воєнккомату не з`явився та почав переховуватись, оскільки не хотів служити через страх за своє життя. На даний час він не змінив свого ставлення до військової служби. У вчиненому він розкаюється та просить суд суворо його не карати". 

Суд не врахував "щире каяття чоловіка". Підсудного визнали винним за ст. 336 КК України та засудили до 3 років позбавлення волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

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