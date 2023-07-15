На Київщині чоловік переховувався від поліції, видаючи себе за брата-близнюка

У Білоцерківському районі Київщини поліцейські затримали чоловіка, який два роки перебував у розшуку. Щоб не потрапити в руки правоохоронців він використовував документи свого брата-близнюка.

Про це повідомили у поліції Київської області.

У повідомленні йдеться, що фігурант намагався уникнути покарання за викрадення автомобіля у 2016 році. Чоловіка засудили до 5 років ув'язнення, але він переховувався від правосуддя, називаючи себе іменем свого брата-близнюка. У розшуку він перебував від 2021 року.

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У поліції зазначили, що чоловіки зовні були дуже схожими і розпізнати обман було складно, але зрештою вдалося.

“Викрадача авто правоохоронці вже доправили до столичного слідчого ізолятора для виконання законного рішення”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Києві на проспекті Шухевича до патрульних поліцейських підійшов випадковий перехожий, щоб пригостити їх наркотиками. Після цього його затримали.

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