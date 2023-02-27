На Київщині чоловік прострелив ногу свої 26-річній дружині: жінка заявила, що сама себе поранила (фото)

У неділю, 26 лютого, чоловік під час сварки прострелив ногу своїй 26-річній дружині. Інцидент стався в селі Чепиліївка Київської області.

Як розповіли в пресслужбі поліції Київщини, постраждала намагалась захистити кривдника і заявила правоохоронцям, що поранила себе сама.

"Постріл в ногу із рушниці. 26 лютого майже о 19:00 до поліції звернулась сама потерпіла, яка повідомила, що випадково прострелила собі ногу. Поліцейські виїхали в Чепиліївку і з'ясували, що ушкодження 26-річній потерпілій завдав її чоловік під час сварки", – розповіли в поліції.

Фото: Головне управління національної поліції Київської області

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, у місті Біла Церква Київської області 25-річний чоловік напав на двох дітей, одного з яких схопив і тягнув за вухо. Коли двоє перехожих зробили зауваження дебоширу, він дістав зброю та близько п'яти разів вистрелив у напрямку одного із них. За скоєне йому загрожує до 7 років ув’язнення.

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