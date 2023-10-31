На Київщині чоловік жорстоко зґвалтував жінку та знімав це на камеру: він надіслав їй відео

У Київській області до 5 років позбавлення волі засудили чоловіка, який жорстоко зґвалтував жінку. Весь процес він знімав на відео.

Про це йдеться у вироку Вишгородського районного суду Київської області.

За даними суду, подія сталась 15 лютого 2023 року. Підозрюваний напередодні посварився з дружиною, оскільки він випивав, та приїхав до будинку своїх батьків. Одну із кімнат у будинку орендувало подружжя і коли чоловік пішов на роботу, підозрюваний увірвався до спальні та погрожуючи пістолетом зґвалтував жінку.

На суді підозрюваний підтвердив, що того дня він взяв пістолет, який належав його брату. Коли чоловік потерпілої пішов на роботу, він зайшов до кімнати, де спала жінка. Там він почав до неї торкатись та запропонував зайнятись сексом. Коли жінка відмовилась, він дістав пістолет, вдарив її та почав погрожувати. Після цього чоловік наказав потерпілій роздягнутись і орально зґвалтував її. Він взяв мобільний телефон жінки та почав знімати насильство на відео. На суді він провину визнав та розкаявся. Чоловік додав, що у потерпілої він не перепросив за свій вчинок.

Потерпіла на суді розповіла, що син власників будинку, в якому вона з чоловіком орендували кімнату, напав на неї та зґвалтував. Вона просила його зупинитись, оскільки нападник розбив її голову. Лише після того, як вона втратила багато крові, він зупинився та дозволив викликати медиків. Водночас зловмисник погрожував потерпілій та вимагав, щоб вона мовчала. Нападник переслав собі відео зґвалтування, а згодом скинув і своїй жертві в один із месенджерів.

Чоловік потерпілої розповів, що його дружина була дуже налякана та спочатку не хотіла звертатись до поліції, оскільки ґвалтівник їй погрожував. Проте жінка все ж написала заяву і підозрюваного затримали. Подружжя після нападу на потерпілу переїхало із орендованого житла.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 152 КК України та ч. 1 ст. 129 КК України та засудив його до 5 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, під Києвом у лісосмузі 62-річний чоловік зґвалтував жінку.

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