На Київщині дідусь неодноразово ґвалтував свою 13-річну онучку (фото затримання)

За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

В Обухівському районі Київської області 57-річний чоловік, користуючись можливістю усамітнення з дівчинкою, ґвалтував свою 13-річну онучку

Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

"14 серпня до Обухівського управління поліції Київщини надійшло повідомлення з відеофайлами, які записала малолітня, про вчинення сексуального насильства відносно неї", - сказано у повідомленні поліцейських.

Зазначається, що під час проведення низки невідкладних обшуків за місцем мешкання чоловіка правоохоронці виявили щоденник школярки з описом всіх подій та інші речові докази, які свідчать про причетність чоловіка до скоєння злочинів сексуального характеру відносно дитини.

Поліцейські затримали чолвоіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Затримання ґвалтівника на Київщині

Затримання ґвалтівника на Київщині

Як повідомляли раніше, на Київщині поліцейські розшукали зниклу 95-річну жінку.

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