На Київщині досі знаходять масові поховання: виявили вже понад 1,2 тис. вбитих мирних мешканців

На території Київської області, яка була тимчасово окупована Росією, продовжують знаходити масові поховання мирних жителів, яких вбили військові держави-терористки.

Станом на 4 травня оглянуто 1235 тіл вбитих цивільних громадян. Зокрема, 282 трупів залишаються не встановленими.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

За його словами, лише протягом минулої доби до моргів було направлено 20 тіл вбитих жителів Київщини. Слідчі фіксують випадки катувань

29 квітня біля села Мироцьке, що в Бучанському районі, в лісі знайшли поховання трьох чоловіків. Вони мали ознаки катувань. Зазначається, що жертв катували тривалий період часу. У них на кінцівках знайдено кульові поранення. Поліція вже провела огляд тіл загиблих. Нині вони скеровані на судово-медичну експертизу.

2 травня у селі Калинівка Макарівської ОТГ виявлено поховання двох людей зі слідами катувань. За попередньою інформацією, російські військовослужбовці під час окупації спочатку катували, а потім вбили цивільних.

Слід зауважити, що за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Як повідомлялося, українські правоохоронці завершили перший етап розслідування злочинів РФ в Ірпені. Протягом 24 днів, від 4 березня до 28 березня, місто було окуповане ворожими силами країни-агресорки. Слідство встановило, що 70% будівель зазнало пошкоджень.

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