На Київщині дружина викликала поліцію, бо чоловік вимагав від неї сексу

У Київській області судять чоловіка, який вимагав від своєї дружини сексу. Через це жінка викликала поліцію.

Про це йдеться у постанові Ірпінського міського суду Київської області.

За даними суду, чоловік 30 червня 2024 року вимагав від своєї дружини зайнятися з ним сексом. Водночас він погрожував їй бійкою. Чоловіка звинуватили в домашньому насильстві, а саме порушенні ч. 1 ст. 173-2 КУпАП.

На суді чоловік провину не визнав. Він заявив, що, мовляв, "не перебував у стані алкогольного сп`яніння, є чоловіком потерпілої та має право на статеві стосунки з нею. Вказав, що потерпіла сама спровокувала його на такі дії тим, що ходила перед ним у спідній білизні".

Жінка зазначала, що вона "спала, прийшов чоловік і почав вчиняти дії сексуального характеру та примушувати до статевого зв`язку".

Суд проаналізував матеріали справи та відправив заяву на дорозслідування.

Матеріали суду

Нагадаємо, в Запоріжжі чоловік звернувся до поліції, бо жінка відмовила йому в сексі.

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