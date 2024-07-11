На Київщині дружина викликала поліцію, бо чоловік вимагав від неї сексу

На суді жінка розповіла подробиці насильства.
У Київській області судять чоловіка, який вимагав від своєї дружини сексу. Через це жінка викликала поліцію.
Про це йдеться у постанові Ірпінського міського суду Київської області.
За даними суду, чоловік 30 червня 2024 року вимагав від своєї дружини зайнятися з ним сексом. Водночас він погрожував їй бійкою. Чоловіка звинуватили в домашньому насильстві, а саме порушенні ч. 1 ст. 173-2 КУпАП.
На суді чоловік провину не визнав. Він заявив, що, мовляв, "не перебував у стані алкогольного сп`яніння, є чоловіком потерпілої та має право на статеві стосунки з нею. Вказав, що потерпіла сама спровокувала його на такі дії тим, що ходила перед ним у спідній білизні".
Жінка зазначала, що вона "спала, прийшов чоловік і почав вчиняти дії сексуального характеру та примушувати до статевого зв`язку".
Суд проаналізував матеріали справи та відправив заяву на дорозслідування.
Нагадаємо, в Запоріжжі чоловік звернувся до поліції, бо жінка відмовила йому в сексі.
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