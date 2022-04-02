У Дмитрівці на Київщині ЗСУ знищили 10 танків окупантів і чисельну кількість БМП: подробиці бою

У Дмитрівці на Київщині ЗСУ знищили 10 танків окупантів і чисельну кількість БМП: подробиці бою

Українські військові звільнили понад 30 населених пунктів Київської області.

У селі Дмитрівка на Київщині два танки ЗСУ знищили 10 танків окупантів і чисельну кількість БМП.

Про це на брифінгу 2 квітня розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

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"Два наших танки викотилася на посилену танкову роту противника - 10 танків… І в результаті два наших танки знищили 10 танків противника і чисельну кількість БМП противника", - розказав він.

За словами Арестовича, окупанти відступили.

Радник керівника Офісу президента зазначив, що протягом доби головним напрямком дій була Київщина, де з північного заходу і з північного сходу Києва наші війська вибивали противника в бік державного кордону.

"Вибивали вдало - звільнили понад 30 населених пунктів. Є й героїчні епізоди дій наших військ", - сказав він.

Арестович доповів про поточну ситуацію щодо російського вторгнення станом на 2 квітня

Нагадаємо, за даними розвідки Великої Британії, на сході українські війська після запеклих боїв захопили ключовий плацдарм у східній частині Харкова, а на Київщині продожують наступальні дії.

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