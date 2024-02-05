На Київщині дві жінки зняли пікантні секс-відео: як їх покарали

У Київській області по 34 тис. грн оштрафували двох жінок, які знімали пікантні секс-відео та продавали їх у Мережі.

Про це йдеться у вироку Обухівського районного суду Київської області.

За даними суду, уродженки Запорізької та Івано-Франківської області знімали пікантні секс-відео. У вересні 2022 року жінки вирішили продавати свої відверті фото та відео в Мережі. Жінки до лютого 2023 року продавали свої інтимні фото та відео за 150-300 грн.

Все це закінчилось тим, що про роботу жінок дізнались правоохоронці і вони принаймні двічі здійснили "оперативну закупівлю".

Обох жінок звинуватили у "зберіганні та збуті зображень та відеопродукції порнографічного характеру, за попередньою змовою групою осіб та її дії з виготовлення, зберігання та збуту зображень та відеопродукції порнографічного характеру, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб правильно кваліфіковано по ч. 3 ст. 301 КК України".

Під час досудового слідства жінки провину визнали та уклали угоду із прокурором. Їх оштрафували на 34 тис. грн кожну.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Києві судили організаторів вечірок із груповим сексом. Один із них - місцевий таксист - отримав іспитовий термін.

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