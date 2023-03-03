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На Київщині двоє чоловіків намагалися вкрасти генератор із території церкви

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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На Київщині двоє чоловіків намагалися вкрасти генератор із території церкви

У Броварах двоє чоловіків намагалися вкрасти генератор із території церкви

Зловмисникам повідомили про підозру.

У Київській області двоє чоловіків із території церкви намагалися вкрасти генератор вартістю понад 60 тисяч гривень. Інцидент стався в місті Бровари. 

Їм завадив небайдужий перехожий, який викликав правоохоронців, інформує пресслужба поліції Київщини. 

"Оперативники Броварського управління поліції Київщини затримали одного із крадіїв на місці вчинення злочину. Згодом працівники поліції встановили і спільника. Правопорушниками виявилися двоє мешканців Броварщини, віком 36 та 37 років, які вже притягувалися до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні. 

У Броварах двоє чоловіків намагалися вкрасти генератор із території церкви / ©
У Броварах двоє чоловіків намагалися вкрасти генератор із території церкви

Обом повідомили про підозру в порушенні ч. 2 ст. 15 і ч. 4 ст. 185 КК України. Їм загрожує до восьми років ув'язнення. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом отруїлися чадним газом і загинули господар будинку та його гості. Попередня причина інциденту - неправильно встановлений у гаражі генератор.

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Дата публікації
Перегляди
617
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