На Київщині голова міжрайонної МСЕК допомагав ухилянтам виїхати за кордон

У посадовця вдома знайшли понад 25 тисяч доларів, 1600 євро та копії медичних документів.
У Київській області голова міжрайонної МСЕК допомагав отримати фіктивні групи інвалідності військовозобов'язаним для виїзду за кордон.
Про це інформує поліція Київської області.
Правоохоронці встановили, що 59-річний голова міжрайонної МСЕК причетний до організації схеми ухилення від призову на військову службу, що сприяло подальшому виїзду чоловікам за кордон. Він сприяв в отриманні ухилянтами груп інвалідності без об'єктивних на це підстав та вносив до офіційних документів фіктивні дані щодо захворювань. Як результат чоловіки призовного віку мали підставу для відстрочки від мобілізації і подальшого виїзду за кордон.
Слідчі слідчого управління поліції Київщини спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань в Київській області провели відповідні обшуки. За місцем проживання та в автомобілі фігуранта виявлено та вилучено: понад 25 тисяч доларів, 1600 євро та копії медичних документів. У вересні цього року посадовцю було повідомлено про підозру.
Щодо голови міжрайонної МСЕК обвинувальний акт скеровано до суду за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України) та незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід для очільниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні.
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