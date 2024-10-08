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На Київщині голова міжрайонної МСЕК допомагав ухилянтам виїхати за кордон

На Київщині голова міжрайонної МСЕК допомагав ухилянтам виїхати за кордон

Голова міжрайонної МСЕК допомагав ухилянтам виїхати за кордон / Фото: Поліція Київської області

У посадовця вдома знайшли понад 25 тисяч доларів, 1600 євро та копії медичних документів.

У Київській області голова міжрайонної МСЕК допомагав отримати фіктивні групи інвалідності військовозобов'язаним для виїзду за кордон.

Про це інформує поліція Київської області.

Правоохоронці встановили, що 59-річний голова міжрайонної МСЕК причетний до організації схеми ухилення від призову на військову службу, що сприяло подальшому виїзду чоловікам за кордон. Він сприяв в отриманні ухилянтами груп інвалідності без об'єктивних на це підстав та вносив до офіційних документів фіктивні дані щодо захворювань. Як результат чоловіки призовного віку мали підставу для відстрочки від мобілізації і подальшого виїзду за кордон.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань в Київській області провели відповідні обшуки. За місцем проживання та в автомобілі фігуранта виявлено та вилучено: понад 25 тисяч доларів, 1600 євро та копії медичних документів. У вересні цього року посадовцю було повідомлено про підозру.

Щодо голови міжрайонної МСЕК обвинувальний акт скеровано до суду за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України) та незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід для очільниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні.

Суд щодо очільниці МСЕК Тетяни Крупи просто зараз | Наживо

Суд щодо очільниці МСЕК Тетяни Крупи просто зараз | Наживо

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