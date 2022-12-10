На Київщині лунатимуть вибухи: у КОВА назвали причину

На території Вишгородського району проводяться навчання для саперів.

У Вишгородському районі Київської області у суботу, 10 грудня, сапери відпрацьовуватимуть навички ліквідації вибухонебезпечних предметів, тому можуть лунати звуки вибухів.

Про це інформує пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Місцевих закликають не хвилюватися і зберігати спокій.

"Сьогодні, 10 грудня, на території Вишгородського району проводяться навчання для саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у громадах району можливо чути звуки вибухів. Зберігаймо спокій!", - наголосила місцева влада.

Нагадаємо, у Луцьку школярка створила для саперів робота-аватара із пластику.

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