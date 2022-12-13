На Київщині мешканку знищеної окупантами хати поселили у будинок, власник якого перебрався до Росії

Після деокупації села Рудницьке, що на Київщині, виявилося: десятки хатІв пошкоджені. Міняти вікна та ремонтувати дахи взялися благодійні організації - як українські, так і іноземні.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За роботами стежать господарі. Багато зробили свомїи силами. А що ззовні допомога прийшла разом зі снігом, то, як кажуть, дарованому коню у зуби не заглядають.

Село російська війська окупували у березні. Стояли майже місяць. Коли загарбників вигнали з Київщини, то у селі нарахували понад шість десятків будинків пошкоджених, а сім узагалі зруйнованих.

Свою історію окупації кореспондентам ТСН розповіла Софія Іванівна. Вона стоїть в чужому одязі і на чужому ґанку. У цю хату її поселили тимчасово. Господар дуже далекий родич і живе у Росії.

"У нього, навіть, дозвіл просили, щоб впустив пожити. Він впустив її. Просили, щоб оформити субсидії. Щоб вислав документи. він – ні", – кажуть односельці.

Старості, як решті селян цікаво чи той житель Росії наважиться приїхати у село. Після російських окупантів Рудницьке залишилося не тільки без осель, а й без школи.

Наразі будинки відновлюватимуть. Але йдеться лише про ремонт. Про повну відбудову – ні. Софії Іванівні ніхто нічого не обіцяє. А у неї одне бажання дожити віку в своїй хаті.

"Щоб мене не виносили з чужої хати, а винесли зі своєї", – каже жінка.

Додамо, що 13 грудня, росіяни обстріляли село на Запоріжжі, спричинивши руйнування в населеному пункті.

Зруйнували будинки і пам'ятник на могилі невідомих солдатів.

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