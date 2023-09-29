На Київщині місцеві мешканці незаконно зберігали російський ЗРК “Тор” та ракети до нього: фото

Ймовірно, зброю покинули російські окупанти під час бойових дій на території Чернігівської області

Двоє жителів Бориспільського району Київської області віком 38 та 45 років незаконно зберігали російський зенітно-ракетний комплекс і боєприпаси до нього.

Про це повідомили у п’ятницю, 29 вересня, у пресслужбі поліції Київської області.

За попередньою інформацією, зброю покинули російські окупанти під час бойових дій на території Чернігівської області.

Спочатку поліцейські виявили та вилучили ЗРК “Тор”, який один із чоловіків ховав у Броварському районі. Після цього вдалося встановити, де розташовані боєприпаси до нього. Їх зберігав другий співучасник - в іншому регіоні Київської області в орендованому гаражному боксі.

У ході обшуків вилучено 2 секції з 8 зенітними ракетами, які призначені для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони.

За рішенням суду боєприпаси передано на потреби ЗСУ. Вартість ракет складає близько 30 мільйонів гривень.

“За фактом зберігання, придбання та передачі бойових припасів без передбаченого законом дозволу фігурантам повідомлено про підозру [ч. 1 ст. 263 ККУ]. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів”, - повідомили у поліції Київщини.

Нагадаємо, восени 2022 року на Харківському напрямку українські військові здобули чимало трофеїв, серед яких є не тільки танки та БТР.

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