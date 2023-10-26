На Київщині на 17 000 грн оштрафували жінку, яка оголилась та сідала на обличчя незнайомки

У Київській області на 17 000 грн оштрафували жінку, яка побила незнайомку, оголилась та намагалась сісти на її обличчя.

Про це йдеться у вироку Броварського міськрайонного суду Київської області.

За даними суду, інцидент стався у Броварах 22 червня о 20:50. Місцева жителька через вікно побачила, як її чоловік сперечається з іншим, а поруч стояла незнайомка. Тоді жінка вибігла із будинку та накинулась на потерпілу.

Вона повалила незнайомку на землю та почала її бити. Як вказано у вироку суду "підозрювана, сидячи зверху на потерпілій, підняла свою спідницю та відвела свою нижню білизну в бік, після чого, почала демонструвати свої статеві органи потерпілій та намагалася доторкнутися статевими органами до обличчя останньої".

Про мотиви вчинку нападниці невідомо. На суді вона провину визнала та розкаялась.

Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 296 КК України та оштрафував нападницю на 17 000 грн. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Матеріали суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Києві викрили нарколабораторію, де щомісяця “заробляли” до 5 мільйонів гривень.

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