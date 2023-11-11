На Київщині небезпечні метеорологічні явища, у Карпатах – хуртовини: погода 12 листопада (мапа)

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Київській області.
В Україні у неділю, 12 листопада, у більшості областей буде хмарна погода. На Київщині – І рівень небезпечності, жовтий.
Про це пише "Укргідрометцентр".
Вдень дощі пройдуть в центральних та північних областях, у південній частині областей значні дощі.
Вітер південно-західний з переходом у західний, а вдень і в північних областях на північно-західний, 9-14 м/с, в Україні пориви 15-22 м/с, у південній, східній частині та в центральних областях країни пориви сильного вітру 25-30 м/с.
Температура вночі та вдень у західних областях 2-7° тепла, у північних областях 4-9° тепла; на решті території вночі 6-11°, вдень 10-15°.
В Карпатах значний сніг, місцями хуртовини, вдень пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця, температура вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.
На Київщині 12 листопада небезпечні метеорологічні явища – І рівень небезпечності, жовтий. Синоптики попередили про сильні пориви вітру – 15-20 м/с.
Погода по області буде хмарною, вночі значний дощ, вдень дощ.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний , 9-14 м/с. Температура вночі та вдень 4-9° тепла.
У Києві вночі та вдень 7-9° тепла.
Нагадаємо, синоптики оновили прогноз погоди на вихідні, 11-12 листопада, – сильний вітер і мокрий сніг.
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