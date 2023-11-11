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На Київщині небезпечні метеорологічні явища, у Карпатах – хуртовини: погода 12 листопада (мапа)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Київщині небезпечні метеорологічні явища, у Карпатах – хуртовини: погода 12 листопада (мапа)

Хмари на небі / Фото: Pexels

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Київській області.

В Україні у неділю, 12 листопада, у більшості областей буде хмарна погода. На Київщині – І рівень небезпечності, жовтий.

Про це пише "Укргідрометцентр".   

Вдень дощі пройдуть в центральних та північних областях, у південній частині областей значні дощі.

Вітер південно-західний з переходом у західний, а вдень і в північних областях на північно-західний, 9-14 м/с, в Україні пориви 15-22 м/с, у південній, східній частині та в центральних областях країни пориви сильного вітру 25-30 м/с.

Температура вночі та вдень у західних областях 2-7° тепла, у північних областях 4-9° тепла; на решті території вночі 6-11°, вдень 10-15°.

Мапа температури в Україні 12 листопада 2023 / © Укргідрометцентр
Мапа температури в Україні 12 листопада 2023 / Фото: Укргідрометцентр

В Карпатах значний сніг, місцями хуртовини, вдень пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця, температура вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

На Київщині 12 листопада небезпечні метеорологічні явища – І рівень небезпечності, жовтий. Синоптики попередили про сильні пориви вітру – 15-20 м/с.

Погода по області буде хмарною, вночі значний дощ, вдень дощ. 

Вітер південно-західний  з переходом на північно-західний , 9-14 м/с. Температура вночі та вдень 4-9° тепла.
                                               
У Києві вночі та вдень 7-9° тепла. 

Нагадаємо, синоптики оновили прогноз погоди на вихідні, 11-12 листопада, – сильний вітер і мокрий сніг.

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Дата публікації
Перегляди
437
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