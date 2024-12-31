На Київщині невідомі вкрали новорічні ялинки з могил військових

На центральному кладовищі у селищі Рокитному Київської області у вівторок, 31 грудня, невідомі особи вкрали новорічні ялинки з могил загиблих захисників України.

Про це пише OBOZ.UA з посиланням на місцеві пабліки та поліцію.

Правоохоронці у коментарі журналістам підтвердили факт крадіжки та повідомили, що з'ясовують обставини інциденту.

"Працівники Білоцерківського районного управління зареєстрували звернення до єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі правоохоронці проводять перевірку з цього приводу", – йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, у Києві Святошинський районний суд виніс вирок хулігану, який пограбував аптеку та розтрощив магазин. Його засуджено до семи років та одного місяця позбавлення волі.

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