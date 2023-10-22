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На Київщині оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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На Київщині оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку

Повітряна тривога / Фото: alerts.in.ua

У столиці України тривогу не оголошували.

На Київщині в ніч проти 22 жовтня була оголошена повітряна тривога.

Про це інформують Повітряні сили у Telegram.

У повідомленні вказується що повітряна тривога оголошена через небезпеку застосування ворогом ракетного озброєння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська вдарили по терміналу "Нової пошти" на Харківщині.

Крім того, ми раніше інформували, що російські війська вночі 21 жовтня використовували ракети типу "Іскандер-К" для обстрілу Кривого Рогу.

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Дата публікації
Перегляди
295
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