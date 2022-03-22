На Київщині окупанти пошкодили понад 300 будинків, 110 медустанов, вісім навчальних закладів

Пошкоджено понад 4431 житловий будинок, з яких 651 дім знищено повністю.
На Київщині окупанти пошкодили понад 300 житлових будинків, 110 медичних установ, вісім навчальних закладів та два заклади культури та мистецтв.
Інфографіку з такими даними надала організація аналітиків та юристів ULAG.
Всього в Україні через носіїв "руского міра" зазнали пошкодженm:
- понад 4431 житловий будинок, з яких 651 дім знищено повністю;
- 135 медичних закладів, з яких 9 - повністю;
- 548 навчальних закладів, з яких 72 - повністю;
- 8 закладів культури та мистецтва.
Найбільших кількісних втрат зазнали Харківська та Київська області.
Зазначимо, російські окупанти зруйнували селище Макарів у Бучанському районі Київської області. Кожен другий будинок там пошкоджений або знищений у результаті артилерійських обстрілів, які досі тривають.
Нагадаємо, 21 березня ЗСУ звільнили Макарів. Над ним підняли державний прапор України. Селище звільнене, а ворог відкинутий.
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