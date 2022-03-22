Склад повністю згорів – компанія зазнала приблизно 1,5 мільярда гривень втрат.
На Київщині поблизу Макарова окупанти знищили склад фармзаводу "Фармак".
Про це повідомив член наглядової ради "Фармаку" Петро Чернишов.
"Наш склад повністю згорів – компанія зазнала приблизно 1,5 мільярда гривень втрат. Ми працюємо над повноцінним відновленням виробництва. Це складно – адже на складі була вся сировина та первинна упаковка, а над Києвом літають снаряди", - наголосив він.
Зазначимо, російські окупанти зруйнували селище Макарів у Бучанському районі Київської області. Кожний другий будинок там пошкоджений або знищений у результаті артилерійських обстрілів, які досі продовжуються.
Нагадаємо, 21 березня ЗСУ звільнили Макарів. Над ним підняли державний прапор України. Селище звільнене, а ворог відкинутий.
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