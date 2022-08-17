21 хрест із номерними табличками: у Бучі поховали чергових жертв армії Путина (фото)

В Бучі на Київщині поховали 21 невпізнане тіло. Люди загинули від рук російських окупантів.



Про це повідомили в пресслужбі Бучанської міської ради.



"21 хрест із номерними табличками. Сьогодні (17 серпня - Ред.) продовжилося поховання 21 невпізнаного тіла на цвинтарі у Бучі. Усі вони загинули від рук рашистів у лютому-березні. Вічна пам’ять невинно вбитим і закатованим", - наголосили в Бучанській міськраді.



Нагадаємо, що у Київській області знайшли тіло вбитого росіянами чоловіка. Його знайшли разом із дружиною і дітьми.

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