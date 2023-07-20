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На Київщині поліцейські розшукали зниклу 95-річну жінку (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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На Київщині поліцейські розшукали зниклу 95-річну жінку (відео)

На Київщині знайшли зниклу 95-річну жінку Фото: Нацполіція України

Її всією громадою шукали шість годин.

У Київській області поліцейські розшукали зниклу 95-річну жінку. Із проханням знайти її до правоохоронців звернулася звернулася мешканка села Великі Єрчики.

Про це інформує пресслужба Національної поліції України.

Самостійні пошуки не дали результатів, тому довелося залучати поліцейських.

"Шукали 95-річну жінку всією громадою і через шість годин знайшли її майже непритомну в пшеничному полі", - йдеться в повідомленні.

Постраждалу перенесли в прохолодне місце та викликали медиків. Жінка вже в безпеці. 

Раніше ми повідомляли, що у Г'юстоні, США, знайшли 25-річного чоловіка, який зник 8 років тому під час прогулянки з собаками.

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Дата публікації
Перегляди
46
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