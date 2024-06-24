На Київщині продовжують ліквідовувати наслідки ракетної атаки: пошкоджено 72 приватних будинки

Станом на 21:30 23 червня 2024 року у Обухівському районі області внаслідок падіння уламків пошкоджено 72 приватних будинки.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація

Крім того, пошкоджені квартири в 8 багатоповерхівках.



За меддопомогою звернулося 2 осіб із незначними пораненнями. Госпіталізація не знадобилася



Уламками також пошкоджено корпуси лікарні.



Крім того, пошкоджено 13 будівель. Серед них комунальне підприємство, автошкола, аптека, АЗС, продуктовий магазин, центр зайнятості, готель, медцентр, низка підприємств, автомийка.



В приміщеннях вибиті вікна, балкони, двері, посічені фасади та покрівлі.



Пошкоджено 28 автомобілів.



Населенню надається вся необхідна допомога. Представники КОВА та місцевої громади продовжують опрацьовувати інформацію щодо потреб людей.



До відновлення пошкоджених обʼєктів вже долучилися благодійники – МФ GEM та БФ Андрія Засухи



"Завдання всіх служб – оперативно допомогти людям із ремонтом пошкоджених будівель та приміщень", - йдеться у повідомленні.

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