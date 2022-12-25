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На Київщині "Пункти незламності" створять на базі храмів: деталі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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На Київщині "Пункти незламності" створять на базі храмів: деталі

"Пункт Незламності" в Бучі / Фото: ТСН.ua

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба поспілкувався з Предстоятелем Православної Церкви України, Блаженнійшим Митрополитом Епіфанієм.

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі. 

Вони обговорили ситуацію в Київській області, міжконфесійні взаємовідносини та гуманітарні проєкти для жителів області.

"Одним із таких є "Пункти незламності", що будуть створені на базі храмів.

"Я вдячний Митрополиту Епіфанію за постійну підтримку та допомогу Київщині. Велика честь отримати від Митрополита орден Архистратига Божого Михаїла I ступеня. З вірою у серці разом до Перемоги!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що розгорнула 1072 "Пункти незламності" в Україні. 

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Перегляди
196
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