На Київщині "Пункти незламності" створять на базі храмів: деталі

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба поспілкувався з Предстоятелем Православної Церкви України, Блаженнійшим Митрополитом Епіфанієм.
Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі.
Вони обговорили ситуацію в Київській області, міжконфесійні взаємовідносини та гуманітарні проєкти для жителів області.
"Одним із таких є "Пункти незламності", що будуть створені на базі храмів.
"Я вдячний Митрополиту Епіфанію за постійну підтримку та допомогу Київщині. Велика честь отримати від Митрополита орден Архистратига Божого Михаїла I ступеня. З вірою у серці разом до Перемоги!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що розгорнула 1072 "Пункти незламності" в Україні.
Читайте також:
- Поліція спростувала новину про пожежу в пункті обігріву в Києві і пояснила, що насправді сталося
- Австрійська компанія відкриває Пункт незламності в Обухові
- Вчителі в "Пунктах незламності" навчають не лише учнів, але і всіх присутніх