На Київщині рибалка не міг зійти з тонкого льоду: його дивом врятували надзвичайники

На Київщині рибалка не міг зійти з тонкого льоду: його дивом врятували надзвичайники

Чоловік був на відстані 300 метрів від берега.

На Київщині надзвичайники зняли з льоду рибалку, який відійшов далеко від берега. Назад повернутися чоловік самостійно не зміг.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

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Як стало відомо, подія сталася на Київському водосховищі у селищі Козаровичі. Там на відстані 300 метрів від берега на льоду був чоловік. Повернутися на берег він не міг через тонкий лід. Його друзі, які були на березі, викликали на місце рятувальників.

“Чоловік 1976 року народження із двома своїми товаришами пішов на риболовлю, двоє залишалися неподалік від берега, а інший відійшов на певну відстань і назад не міг самостійно повернутися через тонку кригу, тому товариші викликали рятувальників”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині під час пожежі в житловому будинку живцем згорів чоловік.

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