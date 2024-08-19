На Київщині розліталися БпЛА: сили ППО працюють по цілях

Перебувайте в укриттях.
У повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Про це інформують представники влади.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.
"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ворожі дрони знову рухаються Україною, а також стало відомо, у яких напрямках.
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