На Київщині розліталися БпЛА: сили ППО працюють по цілях

У повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Про це інформують представники влади.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ворожі дрони знову рухаються Україною, а також стало відомо, у яких напрямках.

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