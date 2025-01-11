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На Київщині розшукали батьків, які залишили немовля на вулиці в сумці

На Київщині розшукали батьків, які залишили немовля на вулиці в сумці

Новонароджена дитина була у сумці / Фото: Freepik

Фігурантам загрожує до трьох років позбавлення волі.

Поліцейські Київщини розшукали батьків, які покинули новонароджену дитину на вулиці. 

2 січня на одній із вулиць міста Богуслав поруч з приватним будинком господар виявив новонародженого хлопчика в господарській сумці.

Наразі правоохоронці Обухівського управління поліції Київщини розшукали матір та батька дитини.

Слідчими, за фактом залишення в небезпеці новонародженої дитини, відкрито кримінальне провадження (ч. 2 ст. 135 Кримінального кодексу України).

Фігурантам загрожує до трьох років позбавлення волі.

"Дякуємо небайдужим громадянам, які допомогли встановити місцезнаходження жінки та чоловіка", - йдеться у поведінці. 

Нагадаємо, на Черкащині породілля запхала немовля у пакет і викинула у сміттєвий бак.

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