На Київщині розшукали батьків, які залишили немовля на вулиці в сумці

Фігурантам загрожує до трьох років позбавлення волі.
Поліцейські Київщини розшукали батьків, які покинули новонароджену дитину на вулиці.
2 січня на одній із вулиць міста Богуслав поруч з приватним будинком господар виявив новонародженого хлопчика в господарській сумці.
Наразі правоохоронці Обухівського управління поліції Київщини розшукали матір та батька дитини.
Слідчими, за фактом залишення в небезпеці новонародженої дитини, відкрито кримінальне провадження (ч. 2 ст. 135 Кримінального кодексу України).
Фігурантам загрожує до трьох років позбавлення волі.
"Дякуємо небайдужим громадянам, які допомогли встановити місцезнаходження жінки та чоловіка", - йдеться у поведінці.
Нагадаємо, на Черкащині породілля запхала немовля у пакет і викинула у сміттєвий бак.
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