На Київщині розшукують зниклу 14-річну Анну Бобко з Богданівки (фото, відео)

Дівчинка зникла ввечері 14 вересня.
У Київській області розшукують 14-річну дитину — Анну Бобко з Богданівки.
Про це повідомляє поліція Київщини.
14 вересня о 21:41 до поліції звернувся батько з повідомленням про зникнення малолітньої доньки.
На пошуки дівчинки оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини.
Прикмети Анни
Дівчині на вигляд 16 років, зріст 160 см, худорлявої тілобудови, волосся чорного кольору до плечей.
Одягнена у джинсові штани синього кольору, джинсову куртку й мокасини.
"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування Анни, просимо одразу повідомляти на спецлінію "102" або до Броварського управління поліції за телефоном + 38 (097) 759 43 24", — закликають правоохоронці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про зникнення 4-річного Івана Харитоненка. Хлопчик мешкає в Білогородці, що на Київщині.
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