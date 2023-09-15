На Київщині розшукують зниклу 14-річну Анну Бобко з Богданівки (фото, відео)

У Київській області розшукують 14-річну дитину — Анну Бобко з Богданівки.

Про це повідомляє поліція Київщини.

14 вересня о 21:41 до поліції звернувся батько з повідомленням про зникнення малолітньої доньки.

На пошуки дівчинки оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини.

У Київській області розшукують 14-річну Анну Бобко з Богданівки / Фото: поліція Київщини

Прикмети Анни

Дівчині на вигляд 16 років, зріст 160 см, худорлявої тілобудови, волосся чорного кольору до плечей.

Одягнена у джинсові штани синього кольору, джинсову куртку й мокасини.

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування Анни, просимо одразу повідомляти на спецлінію "102" або до Броварського управління поліції за телефоном + 38 (097) 759 43 24", — закликають правоохоронці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про зникнення 4-річного Івана Харитоненка. Хлопчик мешкає в Білогородці, що на Київщині.

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