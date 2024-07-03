На Київщині спалахнув генератор, а на Одещині – сонячні батареї, є постраждалі – подробиці, фото

Пожежі часто стаються через порушення правил експлуатації.

В Україні знову почастішали випадки пожеж, причиню яких стає обладнання, що використовують під час відключень світла. Так, загоряння сталися на Київщині та Одещині.

Про це повідомляє ДСНС.

Увечері 2 липня у Ворзелі, що на Київщині, у приватному житловому будинку загорівся генератор. Надзвичайники за зовнішніми ознаками виявили загорання всередині приватної господарчої будівлі. Дев'ять рятувальників за допомогою двох одиниць техніки ліквідували пожежу о 17:38.

На Київщині у приватному житловому будинку загорівся генератор / Фото: ДСНС України у Київській області

На Київщині у приватному житловому будинку загорівся генератор / Фото: ДСНС України у Київській області

На Київщині у приватному житловому будинку загорівся генератор / Фото: ДСНС України у Київській області

Вогонь знищив два генератора та пошкодив господарче приладдя. Житловий будинок врятували.

На Одещині загорілись сонячні батареї

В ДСНС Одещини повідомили про пожежу в Ізмаїлі пізно ввечері 2 липня, внаслідок якої опіки всього тіла отримав 52-річний чоловік. Він саме міняв акумулятори сонячних батарей. Пожежа почалася в гаражі й перекинулася на двоповерховий приватний будинок.

На Одещині загорілись сонячні батареї / Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області/facebook

На Одещині загорілись сонячні батареї / Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області/facebook

На Одещині загорілись сонячні батареї / Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області/facebook

Рятувальники, які прибули на місце, і знайшли сильно постраждалого господаря. У нього опіки другого-третього ступеня 100% тіла. Постраждалого доправили до міської лікарні у важкому стані. Постраждалого доправили до міської лікарні у важкому стані.

У ДСНС розповіли, що ліквідували пожежу у двох будівлях на площі 60 квадратних метрів. Від ДСНС у гасінні брали участь 12 рятувальників і три одиниці техніки.

Нагадаємо, у київському ЖК спалахнула потужна пожежа – міг вибухнути генератор (відео).

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