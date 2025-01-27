На Київщині спрацювали сили ППО — КОВА

У Київській області в ніч проти 27 січня спрацювали сили протиповітряної оборони під час атаки ворожих безпілотників.

Про це Київська ОВА повідомляє в Телеграмі.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - ідеться в дописі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 27 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Крім того, ми раніше інформували, що Харків знову зазнав атаки БПЛА, удар прийшовся на приватний будинок.

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