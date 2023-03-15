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На Київщині сталася ДТП за участі суперкару та жінкою на моторолері: подробиці інциденту

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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109
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На Київщині сталася ДТП за участі суперкару та жінкою на моторолері: подробиці інциденту

На Київщині сталася аварія з суперкаром і моторолером / Фото: Поліція Київської області

Жінку госпіталізували.

У Київській області автомобіль “Ford - Mustang” зіткнувся з моторолером, за кермом якого була 51-річна жінка. ДТП сталася  на автодорозі сполученням Бориспіль-Дніпро.

Про це інформує пресслужба поліції Київщини.

"13 березня, близько 12 години, на автодорозі сполученням Бориспіль-Дніпро відбулося зіткнення автомобіля “Ford - Mustang” під керуванням 26-річного киянина та мототранспорта", - йдеться в повідомленні. 

У результаті водійку моторолера з тілесними ушкодженнями госпіталізовали до лікарні. Правоохоронці встановлюють обставини аварії та закликають водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху. 

Раніше ми повідомляли, що під Києвом сталася незвична ДТП – легковий автомобіль Audi зіткнувся з лосем, який несподівано вибіг на проїзджу частину. Автопригода трапилася на автодорозі Київ-Обухів.

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Дата публікації
Перегляди
109
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