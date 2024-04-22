За даними рятувальників, мікроавтобус віз людей на роботу.

На території Іванківської громади поблизу села Олива, що на Київщині, бус із пасажирами провалився у провалля, яке утворилося на дорозі. Є жертви та поранені.

Про це повідомляє ДСНС України.

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"Прибувши до місця події, рятувальники в становили, що на трасі Іванків-Радомишль, мікроавтобус віз людей на роботу в с. Пісківка, і провалився у провалля. В салоні перебувало 9 пасажирів", - сказано у повідомленні.

За результатами проведених аварійно-рятувальних робіт, як додали рятувальник, виявлено двох загиблих та семеро людей у тяжкому стані.

Бригадами "швидкої" постраждалих направили до Бородянської та Іванківської лікарень.

Обставини даної події встановлюються поліцією.

Моторошна аварія на Київщині / Фото: ДСНС у Київській області

Моторошна аварія на Київщині / Фото: ДСНС у Київській області

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