За даними рятувальників, мікроавтобус віз людей на роботу.
На території Іванківської громади поблизу села Олива, що на Київщині, бус із пасажирами провалився у провалля, яке утворилося на дорозі. Є жертви та поранені.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Прибувши до місця події, рятувальники в становили, що на трасі Іванків-Радомишль, мікроавтобус віз людей на роботу в с. Пісківка, і провалився у провалля. В салоні перебувало 9 пасажирів", - сказано у повідомленні.
За результатами проведених аварійно-рятувальних робіт, як додали рятувальник, виявлено двох загиблих та семеро людей у тяжкому стані.
Бригадами "швидкої" постраждалих направили до Бородянської та Іванківської лікарень.
Обставини даної події встановлюються поліцією.
Нагадаємо, в Києві водій автомобіля BMW влетів у зупинку громадського транспорту: постраждала військова.
Читайте провідні новини на сьогодні:
- Диво на Капітолійському пагорбі: як Трамп нарешті розблокував військову допомогу Україні та коли ми отримаємо зброю
- Екзотичний курс валют в Україні: долар уже по 40 гривень, чого очікувати далі
- Станції метро в Києві замуровують ТЦ: хто дає дозволи і чи є загроза, як на Теремках