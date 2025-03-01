На Київщині сталася моторошна ДТП: є загиблий та поранені

Поліція Київщини закликає водіїв суворо дотримуватися правил дорожнього руху, аби уникати подібних трагедій.
На Київщині у селі Музичі, що входить до складу Бучанської територіальної громади, сталася смертельна ДТП.
Про це повідомила поліція Київської області.
За попередніми даними, 33-річний водій автомобіля Dacia Logan збив двох пішоходів – 44-річну жінку та 58-річного чоловіка.
Внаслідок аварії мешканка селища Макарів загинула на місці від отриманих травм. Іншому постраждалому надали медичну допомогу.
Слідчі поліції Київської області вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).
Нагадаємо, у Київській області на 906-му кілометрі в межах станції "Півні" 20-річна дівчина потрапила під поїзд.
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