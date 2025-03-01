На Київщині сталася моторошна ДТП: є загиблий та поранені

На Київщині у селі Музичі, що входить до складу Бучанської територіальної громади, сталася смертельна ДТП.

Про це повідомила поліція Київської області.

За попередніми даними, 33-річний водій автомобіля Dacia Logan збив двох пішоходів – 44-річну жінку та 58-річного чоловіка.

Внаслідок аварії мешканка селища Макарів загинула на місці від отриманих травм. Іншому постраждалому надали медичну допомогу.

Слідчі поліції Київської області вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, у Київській області на 906-му кілометрі в межах станції "Півні" 20-річна дівчина потрапила під поїзд.

Читайте також: