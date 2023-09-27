На Київщині суддя вимагав $4 тисячі за “правильне вирішення питання” (фото)

Під час обшуків у служителя Феміди вилучено розфасовані в різні конверти 15 600 доларів США.

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області вимагав 4 тисячі доларів США хабаря за “правильне вирішення питання” під час судового засідання. Його затримали співробітники СБУ та НАБУ під час отримання другого траншу неправомірної винагороди.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, опублікувавши відповідні фото.

За даними слідства, представник однієї зі сторін у цивільній справі оплатив “послуги” судді, який пообіцяв ухвалити рішення на її користь.

Неправомірну вигоду вершитель правосуддя отримував двома траншами: спочатку 1 тисячу доларів за рішення, що зобов'язало іншу сторону шукати додаткові докази у справі, а ще 3 тисячі – за рішення про стягнення боргу на користь позивача.

Судді повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Під час обшуків у нього вилучено розфасовані в різні конверти 15 600 доларів США.

Тривають слідчі дії, вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше у Києві поліцейські викрили представницю військово-лікарської комісії, яка за хабар у дві тисячі доларів обіцяла надати відповідне рішення ВЛК для уникнення мобілізації.

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