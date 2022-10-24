На Київщині та Черкащині викрили ділків, які переправляли ухилянтів через кордон: фото

У Київській та Черкаській областях затримали шістьох організаторів нелегального переправлення чоловіків через кордон. За свої послуги ділки брали від 1,5 до 5,5 тис. дол. з одного клієнта.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зловмисники пропонували чоловікам виїхати за кордон під виглядом представників громадських організацій, які займаються перевезенням міжнародної гуманітарної допомоги.

Для цього ділки оформлювали фальшиві документи та вносили недостовірні відомості до системи "Шлях". Вартість таких «послуг» становила від 1,5 до 5,5 тис. дол. з одного клієнта. Сума залежала від терміновості виїзду і матеріальних можливостей втікача.

"Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили схеми нелегальної міграції та запобігли спробам незаконного перетину держкордону. У результаті спецоперації на Київщині затримано трьох місцевих жителів, які маскували зарубіжні "поїздки" ухилянтів нібито під їхню участь у волонтерській діяльності", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Черкащині викрито ще один канал протиправного виїзду військовозобов'язаних за кордон, які користувалися фейковими "посвідками" волонтерів.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та обрано міри запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Як ухилянти намагаються виїхати з України

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України діють обмеження на виїзд чоловіків за кордон. Проте від перших днів ухилянти намагаються втекти з України: вони перевдягаються у жіночий одяг, купують фальшиві довідки про те, що виховують більше трьох дітей, та іншими методами намагаються виїхати.

У Державній прикордонній службі повідомили, що від початку дії воєнного стану в Україні під час спроби незаконно перетнути кордон загинули вже 11 чоловіків.

ЗАгалом від початку воєнного стану прикордонники затримали понад 8 тисяч чоловіків за спробу незаконного перетину кордону.

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