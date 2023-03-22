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На Київщині та низці українських областей оголошена повітряна тривога: мапа

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
548
Час на прочитання
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На Київщині та низці українських областей оголошена повітряна тривога: мапа

Фото: Pexels

Не нехтуйте особистою безпекою.

У ніч проти 22 березня 2023 року у низці українських областей оголошена повітряна тривога. 

Моніторингові канали поширили наступну інформацію.

"Північ - тривога оголошена через невстановлені повітряні об'єкти, попередньо БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Наразі ця інформація не перевірена. 

Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях, не забувайте про правило "двох стін", слідкуйте за повідомленнями офіційної влади. 

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Дата публікації
Перегляди
548
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