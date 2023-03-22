На Київщині та низці українських областей оголошена повітряна тривога: мапа

Не нехтуйте особистою безпекою.
У ніч проти 22 березня 2023 року у низці українських областей оголошена повітряна тривога.
Моніторингові канали поширили наступну інформацію.
"Північ - тривога оголошена через невстановлені повітряні об'єкти, попередньо БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Наразі ця інформація не перевірена.
Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!
Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях, не забувайте про правило "двох стін", слідкуйте за повідомленнями офіційної влади.
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