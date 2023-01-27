На Київщині та ще в дев'яти областях застосовано аварійні відключення світла - Укренерго

Упродовж доби можливі аварійні відключення і в інших областях.

У Київській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Волинській, Львівській та Рівненській областях 27 січня застосовуються аварійні відключення електроенергії через перевищення лімітів споживання.

Про це повідомляє національна енергетична компанія "Укренерго".

В усіх інших областях застосовуються стабілізаційні відключення світла за графіками. Однак в "Укренерго" попереджають, що упродовж доби можливі аварійні відключення і в інших областях.

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Унаслідок чергової російської атаки 26 січня пошкоджені електростанції та високовольтна мережа. Наразі виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

Нагадаємо, унаслідок масованої російської атаки 27 січня на Київщині та Дніпропетровщині було застосовано екстрені відключення світла, оскільки Росія завдала значної шкоди українській енергосистемі.

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