На Київщині та у низці областей оголошена повітряна тривога: названа причина

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 16 липня 2024 року у кількох українських областях разом зі столицею держави оголосили повітряну тривогу.
Це сталося через рух ворожих безпілотників українською територією.
Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку.
Нагадаємо, у ніч проти 7 липня безпілотники атакували Воронезьку область РФ, після чого на складі з "вибухонебезпечними об'єктами" почалася пожежа. Дронам СБУ вдалося підірвати великий склад боєприпасів.
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