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На Київщині та у низці областей оголошена повітряна тривога: названа причина

На Київщині та у низці областей оголошена повітряна тривога: названа причина

Повітряна тривога зараз 16 липня 2024 року / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 16 липня 2024 року у кількох українських областях разом зі столицею держави оголосили повітряну тривогу. 

Це сталося через рух ворожих безпілотників українською територією.

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку.

Нагадаємо, у ніч проти 7 липня безпілотники атакували Воронезьку область РФ, після чого на складі з "вибухонебезпечними об'єктами" почалася пожежа. Дронам СБУ вдалося підірвати великий склад боєприпасів.

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