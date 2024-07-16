На Київщині та у низці областей оголошена повітряна тривога: названа причина

У ніч проти 16 липня 2024 року у кількох українських областях разом зі столицею держави оголосили повітряну тривогу.

Це сталося через рух ворожих безпілотників українською територією.

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку.

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Нагадаємо, у ніч проти 7 липня безпілотники атакували Воронезьку область РФ, після чого на складі з "вибухонебезпечними об'єктами" почалася пожежа. Дронам СБУ вдалося підірвати великий склад боєприпасів.

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