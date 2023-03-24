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На Київщині та в низці українських областей оголосили повітряну тривогу: мапа

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Київщині та в низці українських областей оголосили повітряну тривогу: мапа

У деяких регіонах України лунають сирени / Фото: ТСН.ua

Розпочалася нова доба протистояння з окупантами.

Станом на 00:04 24 березня 2023 року у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях та автономній республіці Крим оголошена повітряна тривога. 

Моніторингові канали повідомляють про пуск ракети з ворожої авіації над Сумщиною та ворожі БПЛА. Наразі ця інформація не перевірена. 

Не ігноруйте тривогу, пройдіть в укриття!

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Прислухайтеся до повідомлень офіційної влади. 

Нагадаємо, що перші тривоги у деяких північних областях України прозвучали близько пів години тому - у північних областях була оголошена повітряна тривога: у Зеленського закликають не ігнорувати сирени

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Дата публікації
Перегляди
3047
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