На Київщині та в низці українських областей оголосили повітряну тривогу: мапа

Розпочалася нова доба протистояння з окупантами.
Станом на 00:04 24 березня 2023 року у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях та автономній республіці Крим оголошена повітряна тривога.
Моніторингові канали повідомляють про пуск ракети з ворожої авіації над Сумщиною та ворожі БПЛА. Наразі ця інформація не перевірена.
Не ігноруйте тривогу, пройдіть в укриття!
Прислухайтеся до повідомлень офіційної влади.
Нагадаємо, що перші тривоги у деяких північних областях України прозвучали близько пів години тому - у північних областях була оголошена повітряна тривога: у Зеленського закликають не ігнорувати сирени.
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